特朗普為撤兵敍利亞辯護　稱沒有為土耳其攻庫族開綠燈

美國總統特朗普下令從敍利亞北部撤軍，土耳其隨即攻打當地的庫爾德族，面對各方指摘，特朗普周三（16日）再為撤軍的決定辯護，自詡有關做法「在戰略上非常出色」，亦聲言沒有為土耳其攻打庫族開綠燈。

特朗普指，土耳其總統埃爾多安出兵敍利亞攻打庫爾德族不讓他意外，因為對方「處心積慮」要這樣做，他說：「他（埃爾多安）想這樣做已經久了，他在敍利亞的邊境屯兵已久。」但特朗普稱，自己從沒有給土耳其攻敍開綠燈，反稱自己曾經阻止：「我並沒有給他（埃爾多安）開綠燈，與開綠燈剛好相反。」特朗普說自己在埃爾多安出兵之前曾經與他通電話，之後更給了他一封「強而有力」的信件。

特朗普又自詡從敍利亞北部撤軍是一個「在戰略上非常出色」的決定，指美軍抽身而退，都很安全；而且當土耳其攻入敍利亞之後，就成了土耳其和敍利亞之間的事，「而不是像很多蠢人想你相信的一般，是土耳其和美國的事」。此外，縱使目前美土關係緊張，但特朗普稱有信心美國存放在土耳其因吉爾利克空軍基地的核武，能夠安然無恙。

對於正被拘禁的回教極端組織伊斯蘭國（IS）分子會從庫爾德人手上逃脫，並可能再次結集成勢的問題，特朗普稱，很多討厭IS的國家都有在敍北部署，正處於「很好的戰略位置」，而且面對IS的庫爾德人懂得戰鬥，並非善男信女。他口風一轉更反指與土耳其為敵、被列為恐怖組織的庫爾德工人黨，很可能是比IS更大的恐怖威脅。

敍利亞北部的庫爾德族在土耳其的攻擊下，為了自保讓而讓敍利亞政府軍進駐其佔領的地區，而周三有報道指，庫爾德已經讓敍利亞政府軍和俄國部隊進駐艾因阿拉伯。艾因阿拉伯對敍利亞的庫爾德人是個極具象徵意義的地點，因為2015年他們就是在以美國為首的聯軍的支持下，於該地與IS角力；後來該地由「庫爾德人民保衞部隊」控制，該組織亦成為美國支援下於敍利亞打擊IS的先頭部隊。

此外，另一支由庫爾德人領導的武裝組織「敍利亞民主部隊」亦表示，在美軍撤出後他們停止了對攻打IS的行動，而只會作出防衞。