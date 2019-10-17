3年8宗目擊言之鑿鑿　絕種袋狼重現人間？

被指在1936年經已絕種的澳洲稀有動物袋狼（thylacine），近年似乎重現世間。美國周三（16日）報道，根據一份澳洲政府最近披露的文件，自2016年起，3年內共有8宗目擊疑似袋狼的生物在野外現身的報告，有人甚至拍下了相片和短片在網上流傳，而最近期的一宗目擊個案，還只是發生在兩個月前。

最早的目擊報告可追遡至2016年9月，最早的短片拍於2016年11月。一對夫婦報稱在2018年1月駕車經過塔斯馬尼亞島西岸一條河邊時，定眼看了牠15秒；今年今年1月有維多利亞省的農夫拍下了牠的身姿，8月更有人報告在珀斯的米德蘭(Midlands)見過袋狼。雖然僅有的短片和相片大都是影像模糊，但定鏡放大還是清楚看到該生物具有袋狼的身體特徵。

袋狼又名塔斯馬尼亞虎（Tasmanian Tiger），只存活在澳洲最南端塔斯馬尼亞島上，體型像狼但背上有斑紋，最大特徵是口部能張開至190度，戰鬥力強大，是地球上最大的有袋類食肉動物。自從80年前最後一頭袋狼在動物園中去世，就被認為經已絕種。科學家嘗試以牠遺下的基因樣本以生物工程令袋狼復活，但至今仍未成功。