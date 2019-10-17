特朗普曾勸埃爾多安勿做傻瓜　敍政策會不歡而散罵佩洛西三流政客

美國總統特朗普下令從敍利亞北部撤軍，土耳其出兵隨即攻打當地的庫爾德族，特朗普受千夫所指。他卻則揚言自己沒有為土耳其開綠燈，反而去信阻止土耳其總統埃爾多安出兵。信件內容在網上曝光，可見特朗普叫埃爾多安在出兵一事上「勿做傻瓜」，白宮已證實內容真確性。

信件日期為10月9日，即特朗普宣布從敍北撤兵後3天，當天亦是埃爾多安宣布對敍北採取軍事行動的日子。特朗普在信中直接了當地寫道：「讓我們做個好交易。你不想為屠殺數以千計的人負上責任，我也不想為摧毀土耳其的經濟負責（但我會這樣做）。」「如果你做了正確和人道的事，歷史會把你看好；但若好事沒有發生，歷史則會永遠把你看成是惡魔。」

之後特朗普信中勸籲埃爾多安與庫爾德人的「敍利亞民主部隊」領袖談判，該組織因與庫爾德工人黨有聯繫，而被土耳其視為恐怖組織。信末特朗普寫道：「不要做硬漢，不要做傻瓜，我稍後會打電話給你。」

然而特朗普自辯還自辯，美國眾議院周三仍以354票對60票的壓倒性票數通過決議案，譴責特朗普從敍北撤兵讓土耳其攻擊庫爾德族的決定，當中有上百位共和黨黨友倒戈支持。其後，特朗普與國會議員在白宮會面商討敍利亞政策，席間特朗普罵眾議院議長佩洛西是「三流政客」，令民主黨人大為不滿，拉隊離場，會面不歡而散。

民主黨此前啟動對特朗普的彈劾調查，特朗普已多次在社交網上向佩洛西開火。今次被特朗普侮辱之後，佩洛西形容，會上特朗普看來是對譴責決議案獲大比數通過而感震驚甚至崩潰。