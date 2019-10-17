華企油輪涉違反制裁運伊朗石油　白宮警告勿關信號系統

美國政府近日加強制裁及震懾伊朗手段，令波斯灣局勢山雨欲來。有美媒周四（17日）引述華府高級官員報道，白宮警告中國船運公司不要關閉油輪的應答器，以掩飾違反制裁運送伊朗石油的舉動。消息人士形式有關行為非常危險，警告華企不值得這樣做。

報道引述油輪追蹤網站Refinitiv Eikon數據，顯示中遠海運（大連）有限公司的14艘船隻，在上月30日至本月7日期間都沒發出自動識別系統（AIS）信號，目前仍有3艘超大型油輪Yang Mei Hu、Yuan Shan Hu及Cosglad Lake尚未能確定位置。華府周二證實關閉信號事件，涉事華企否認曾有船隻關閉或停止發送AIS信號，強調會繼續守法進行業務運作。

華府5月加強制裁，令伊朗石油銷售跌至零，導致後者經濟蕭條；而中國為伊朗石油受制裁後的最大買家，上月有5間華企及2間中遠子公司因協助運送伊朗石油而受制裁，目前未知華府將採用甚麼方法阻止油輪關閉應答器。

國際海事組織要求船隻使用應答器，以確保安全和透明度，船隻可在危急情況下關閉信號設備，但時有船隻在進行非法活動期間關閉應答器，以隱藏位置。