被聯合國列黑名單　華裔男仍可自由進出皇冠賭場豪賭

一名華裔男子早年因涉嫌資助戰爭罪犯，被聯合國及澳洲列入黑名單及國際制裁，但他多年來仍可以自由出入澳洲，甚至在皇冠賭場的貴賓室內豪賭，並於2010至2018年間輸掉600萬澳元（約3100萬港元）。皇冠賭場發言人強調公司嚴守義務，不想被犯罪分子利用，正與澳洲執法機構合作。

《時代報》報道，華裔男約瑟夫‧王（Joseph Wong，音譯）旗下的木材公司，被指向利比里亞前總統泰勒（Charles Taylor）走私武器，並為後者的政權提供資金，結果在2004年被聯合國安理會列入制裁黑名單。泰勒在2012年被荷蘭海牙特別法庭裁定謀殺、強徵兒童做娃娃兵等11項戰爭罪及違反人道罪成。

儘管被聯合國制裁，但王男仍多次乘坐私人飛機從亞洲到澳洲，並多次到皇冠賭場賭錢。在2013年年底，王男於墨爾本皇冠賭場輸了400多萬澳元（約2140萬港元）；去年又在同一賭場輸了200多萬澳元（約1070萬港元）。報道指，皇冠賭場向一間家印尼中介公司支付費用，來吸引被稱為「鯨魚」的奢侈賭客；有文件揭露，王男正正透過該印尼中介到皇冠賭場。

報道指出，只需在網上搜索，就可輕易發現王男被列入聯合國黑名單的報道，這顯示皇冠集團從全球尋找大客，卻未有充分審查來阻止與犯罪有關或涉嫌洗錢的豪客進場。皇冠賭場沒有作出具體回復，該公司一名發言人僅稱賭場正在與澳洲執法和監管機構密切合作。根據國際和澳洲制裁法，州政府及企業單位，若與王等被列入黑名單的人士交易，可能面臨刑事處罰。澳洲內政部發言人指得悉有關事件，將徹底調查。