即位活動期間加強安檢　190國賓客來訪勢影響航班

日皇德仁的即位儀式「即位禮正殿之儀」下周二（22日）舉行，將有眾多外國領導人及政客出席。政府估算，屆時有最多140班載着外國賓客的特別航班，經東京羽田及成田機場抵達。連串活動料影響首都圈陸空交通，當局將加強路上截查、車站和機場安檢等。

德仁一連串即位活動期間，將有逾190個國家或國際機關的代表赴日參加，比上皇明仁當年即位時的160國更多。當局將安排外國賓客的特別航班主要在羽田機場起降，以便來往東京都中心及部署警備事宜。這些航班將集中在下周一（21日）抵達及下周四（24日）離開，為免機場不勝負荷，這兩天的定期航班將大幅取消或延誤；日本皇室人員亦不打算到機場迎接，以防引起混亂。

當局提醒旅客，在周六至下周六（19至26日）期間往返羽田或成田的航班，都可能因而打亂；呼籲旅客預早前往機場辦理登機手續，並留意網上最新的航班情報。在9月13日至11月5日，旅客不准攜帶無人機登機；10月至11月期間，客運大樓的投幣式儲物櫃不開放予公眾使用。

除了航空交通的特別安排外，東關東自動車道、首都高速公路等屆時也會大幅限制車流量。當局呼籲民眾盡量乘搭公共交通工具，但高速巴士等亦可能受影響而停駛或減少班次。