解碼器︰脫歐新協議着重北愛問題　4點修訂免硬邊界

英國首相約翰遜在最後關頭，與歐盟委員會主席容克達成新脫歐協議，其中有關北愛爾蘭邊境問題的條款備受關注。歐盟公布修訂協議的64頁文本，除了北愛等爭議問題的修改外，前首相文翠珊協商的協議內容則不變。歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶在記者會上，指新協議中有關北愛問題的重點有4個。

1.北愛將繼續遵守部分歐洲規例，以避免與愛爾蘭產生硬邊界。出口到愛爾蘭的貨品將於北愛口岸進行檢查，而非通過邊境海關。

2.北愛爾蘭將會留在英國的關稅區內，推翻了文翠珊去年敲定的英歐單一關稅區條款。英歐就北愛邊境問題取得了避免硬邊界的新方案，此舉既讓北愛留於英國關稅區內，亦保護歐盟的單一市場及關稅同盟。

3.英國北愛爾蘭民主統一黨（DUP）關注的增值稅（VAT）問題，巴尼耶未有透露實質措施，僅指方案會保護歐盟單一市場，同時符合英方法規。DUP一直要求協議釐清，北愛在脫歐後是否將跟從歐盟的VAT稅率。

4.英歐得出一個新的共識機制，列明在協議生效的4年後，北愛議會有權表決決定未來是否繼續遵從協議安排。新協議意味着，DUP失去了即時在北愛議會對有關安排行使否決權的權利。