地質學家新研究報告　解析南部巨型晶洞形成之謎

西班牙的礦物學家在20年前，於南部阿梅里亞省發現一個巨型晶體山洞，由於洞內晶柱非常晶瑩通透，專家一直無法測定其於何時及如何形成。有地質學家近日分析洞內晶體結構後發表新研究報告，破解晶洞形成之謎。

該個位於普爾皮（Pulpi）一個廢棄銀礦場下50米的巨型晶洞，長8米、闊2米，裏面的晶柱有些長達2米。格拉納達大學地質學家加西亞-魯伊斯（Juan Manuel Garcia-Ruiz）表示，世界其他地方也有巨型晶洞，其水熱系統仍然活躍，地質學家可以研究結晶形成過程。惟普爾皮晶洞卻大不相同，不但已進入化石環境狀態，裏面的晶柱亦非常透明，以致無法測定其形成時期。

加西亞-魯伊斯於是和他的團隊，採集洞內礦物及環境樣本，將之與晶洞外礦場的地球化學結構對比分析。結果發現晶洞應在560萬年前地中海乾涸時開始形成，其後因為一種名為「奧斯瓦爾德熱化」的現象令結晶速度加快，並於至少6萬至200萬年前形成如目前所見的晶柱。

為了讓更多人欣賞普爾皮晶洞的美景，阿梅里亞省政府今年8月開放該晶洞予公眾參觀。