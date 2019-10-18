披頭巾遭極右政客當眾羞辱　回教徒母親提告

法國一名極右政客在地區議會上，當眾羞辱一名回教徒母親，要求她把頭巾脫下，更把片段上傳互聯網，事件引起輿論廣泛抨擊，該名母親亦決定控告該名政客。

事發於上周五（11日），在法國中部勃艮第－弗朗什孔泰大區的地區議會上，極右國民陣線黨區域領袖奧杜爾，以「無神論原則」為名，要求陪同兒子出席的回教徒女子法蒂瑪脫下頭巾，當場惹起爭辯，法蒂瑪的兒子也因而哭泣。

議會主席社會黨政客杜非告訴奧杜爾，沒有國家法律或議會規例禁止人們在這類會議帶頭巾。奧杜爾則反駁，並引述本月在巴黎總警署內一名激進回教男子刀殺4名同事為例，堅持要法蒂瑪脫下頭巾。國民陣線黨政客隨即離開會議廳，然後發表聲明，形容該女子帶着頭巾出席是挑釁。奧杜爾更把有關視頻發放在社交網站上，引來各界反應。

法國一個關注反回教問題的組織周三（16日）表示，法蒂瑪計劃周四（17日）在第戎地區檢察部投訴，控告政客種族歧視，周五（18日）在巴黎提控種族仇恨罪。她的代表律師本阿茲稱，其當事人感到受侮辱，因為她的影像被廣泛傳播；又強調這屬於種族歧視行為，有意把穆斯林驅逐出法國。總統馬克龍亦表態，稱回教徒不應受到羞辱。

駐法國記者呂靜儀報道