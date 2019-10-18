達文西名作真迹　獲法庭准許運往羅浮宮展出

今年是意大利文藝復興藝術大師達文西逝世500周年，法國巴黎羅浮宮安排下周四（24日）起舉行盛大紀念展覽。早前有意大利團體入稟當地法院，要求禁止運送展現人體完美比例的達文西名畫《維特魯威人》往羅浮宮展覽，法庭最後裁決拒絕團體的要求，准許《維特魯威人》出國展覽。

就上述訴訟，意大利法院在上周下令暫緩把目前放在威尼斯的《維特魯威人》借往巴黎。歷史文物遺產保護組織Italia Nostra指出，《維特魯威人》太過易損壞不宜運送，並且擔憂在羅浮宮長期擺放會受燈光損壞。

該組織又指，該名畫只可每隔6年短時間展覽，如果在羅浮宮展出，之後可能要收藏10年之久，因為今年初它已在威尼斯展出過。亦指所有技術報告均不支持把這名畫運送出去。

不過，法庭本周三（16日）裁定該組織敗訴，理據是有關展覽極具重要性，也是意大利展現文化遺產的良機，況且不少畫作都已經運送過去，並沒有出現問題。

裁決頒下後，意大利文化部長弗蘭切斯凱利（Dario Franceschini）在推特上表示，現在兩國就達文西展覽的偉大文化合作終於可以開始。據意大利媒體報道，這幅名畫的保額最少10億歐元（約87億港元）。

駐法國記者呂靜儀報道