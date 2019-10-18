50歲二趾樹懶世上最老　曾被誤當雄性24年

健力士世界紀錄大全周三（16日）公布，德國薩克森-安哈爾特州一隻雌性二趾樹懶今年迎來50歲生日，正式成為世上最老的人工飼養二趾樹懶。該隻二趾樹懶的經歷不凡，曾有長達24年時間被動物園職員誤當成雄性。

二趾樹懶Paula原本在南美洲生活，後來被人捕捉到薩克森-安哈爾特州的動物園中飼養。職員估計牠入園時約為兩歲，並將6月14日定為牠的生日。野外的二趾樹懶一般只能活到20歲，人工飼養的二趾樹懶也大約只能活到30至40歲。Paula比同類長壽很多，約以人的年齡計算，牠已是一名90歲的老婦。與Paula感情深厚的前園長表示，穩定的溫度、濕度及食物供應，加上沒有壓力，就是Paula長壽的秘訣。

Paula現時的身體狀況良好，但毛髮已變得淺色及稀疏，爪也長得不整齊，跟老人一樣有衰老的情況。牠平日會緩慢地行走，心情輕鬆。此外，職員透露，Paula以前名叫Paul，因為大家一直誤當牠當成雄性。直至1995年，職員才透過超聲波檢查，發現了牠其實是女生。很多員工也感到驚訝，大家當時終於明白為何Paula未能成功與其他雌性二趾樹懶孕育下一代。