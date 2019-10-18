3華企承建芬愛兩國海底隧道　負責人：恐懼中國無道理

西班牙媒體報道，3家中國企業於今年夏天，承包了一條連接芬蘭首都赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林的海底隧道建設工程，主要合作夥伴為開發遊戲《憤怒鳥》（Angry Birds）的「Rovio娛樂」公司首席市場官韋斯特巴卡（Peter Vesterbacka）。韋斯特巴卡表示，倘無中國資本，相關工程永遠不會建成。

《西班牙人報》周日（13日）報道，韋斯特巴卡證實愛沙尼亞和芬蘭以至歐盟政府，雖然十多年來一直有考慮投資該項目，但卻遲遲未作出任何決定，歐盟一項報告更指出該海底隧道不可能在2030年前建成，最後他決定通過Rovio娛樂參與這項工程。韋斯特巴卡表示，得益於高效決策和必要資金，項目可望在5年內完工，然而歐盟開始審核項目及其可能產生的問題。

韋斯特巴卡指出，歐洲的猶豫反映至少在中期而言，它不會為工程提供資金，並強調沒有來自中國的資本，類似工程永遠也不會建成；又指公司已在完善將投入隧道使用的車輛和商品的電子支付系統。他進一步認為，對中國的恐懼是沒有道理的，因此必須做更多事情來消除這種想法。

報道指，早在今年3月，中資企業中國點石基金（Touchstone Capital Partners）已與芬蘭愛沙尼亞灣區發展有限公司簽署諒解備忘錄，融資150億歐元（約1323億港元）興建該條全球最長的海底鐵路隧道。據悉項目完成後，現時遊客需乘坐2小時的輪渡航程，將減為約20分鐘的車程。