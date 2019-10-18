首名國民犯資助恐怖主義活動罪　判囚30個月

新加坡一名前電腦工程師早前受網上極端主義資訊影響，轉帳資助回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）活動，最終被捕。工程師周四（17日）被判資助恐怖主義活動罪成，監禁30個月，成為首位觸犯該罪名而入獄的新加坡人。

案情指，現年35歲的卡迪爾（Ahmed Hussein Abdul Kadir）在2013年，於網上看到牙買加激進傳教士費薩爾（Sheikh Abdullah al-Faisal）拍攝的影片，對後者宣揚的「聖戰」（Jihad ）及IS建立「哈里發國」的理念深表認同，於是透過Facebook等渠道與對方聯繫，之後更同意資助對方進行恐怖主義活動。

卡迪爾分別在2016年7月29日及9月3日，轉帳1059新元（約6086港元）和62美元（約483港元）給費薩爾的錢騾和妻子。他事後刪除電郵和兩人的對話，以免被當局追查，但最終仍東窗事發，於去年7月被捕。他周四承認兩項抵觸恐怖主義法令控罪，被判30個月監禁。

除卡迪爾外，​​另一名新加坡男子卡西姆（Imran Kassim）在今年4月，也因涉嫌資助IS恐怖主義宣傳而被控抵觸恐怖主義法，案件仍正在審訊中。