熱帶風暴及暴雨再臨　海貝思災情恐加劇

強颱風「海貝思」吹襲日本後造成嚴重傷亡，至周五（18日）增至78死，9人失蹤，以29死的福島縣尤甚，近10萬戶停水。東部和東北地區將迎來暴雨，加劇氾濫風險，預計農林水產損失會進一步增加。另一邊廂，熱帶風暴「浣熊」正由菲律賓東部海面緩慢向西北移動，預料下周一（21日）接近沖繩先島群島。

氣象廳表示，受南部冷鋒及低氣壓影響，部分地區周五晚至周六中午將下暴雨。惟因部分災區地基鬆動，堤壩亦未及修復，當局呼籲民眾提防山泥傾瀉及河道氾濫，需要時及早避難。當局同時調低宮城縣、福島縣等多地發出水浸警報的基準，意味比平常少的雨量亦可能引發洪災。

受颱風影響，JR東日本的特快列車尚未全線復運，以往返東京新宿和甲府路線為例，車程需時比平日多2倍。大量民眾於早上繁忙時間到車站了解，有上班族表示已久未上班，希望盡快恢復正常。能登半島知名觀光點「見附島」旁的一個小島嶼，亦在颱風大浪下消失無蹤，有老人大感遺憾。

農林水產省公布，受災都府縣增至34個，多地果樹水稻等農民生計被毀，經濟損失逾382億日圓（約28億港元）。鑑於受災情況嚴重，總務省下周一將向12都縣79個市町村政府，提前發放部分彌補地方財源不足的普通交付稅，共約309億日圓（約22億港元）。另外，政府將再實施曾用於熊本地震等災害的紓困措施，災民可在明年1月前申請，獲全額豁免醫療費用。