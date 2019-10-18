外長抵巴格達　商討敍北IS囚犯逃走事宜

土耳其在美軍撤出敍利亞北部後，攻打當地的庫爾德族部隊，連串轟炸導致近1000名與回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）有關的人逃離難民營。西方各國擔心上述人等會構成不利，法國外長勒德里昂周四（17日）抵達巴格達，與伊拉克政府官員商討有關問題。

西方政府例如法國，一直不願遣返外籍IS武裝分子回歐洲。勒德里昂當日與伊拉克總統薩利赫、總理馬赫迪等人會面。一名法國官員表示，希望把外籍IS武裝分子安排在伊拉克法庭受審，但堅持遵守部分公正原則和尊重人權。其中一個問題是伊拉克仍實施死刑，不符合整體歐盟國家的法律。

比利時、英國、丹麥、法國、德國、荷蘭和瑞典本周均派出官員， 前往巴格達評估情況。在今年4月，伊拉克提出協助西方審判外國IS份子以換取營運費用。一名伊拉克官員表示，巴格達曾要求20億美元（約156億港元）來審判疑犯。

根據當地庫爾德組織數據，有約1.2萬名IS武裝分子被扣押在敍利亞東北部，當中最少2500人是外國人，絕大部分為突尼斯人。法國官員稱，有60至70名法國人被扣押；其餘約為4000名敍利亞人和4000名伊拉克人。

駐法國記者呂靜儀報道