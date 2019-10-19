Banksy首開限購網店　訂購前要識答藝術題

以曾「自毀」的畫作為靈感的上衣（左圖）預料將最受歡迎。（互聯網）

英國神秘塗鴉大師Banksy向來不按常理出牌，繼早前於南倫敦開設一間只有非賣品的店舖後，周三（16日）宣布即將開設首間網絡商店，售賣多項奇思妙想、充滿諷刺意味的藝術品。另外，為免遭搶購一空，每位買家只能購買一樣產品，並需於本月28日前到官網回答有關藝術的題目，才可成功訂購。

商店「Gross Domestic Product」共有22項商品，主打家居用品，包括電視、攬枕、畫作及印有招牌老鼠圖案的時鐘和水杯；另以過百萬英鎊賣出、曾「自毀」的畫作「Girl with a Balloon」，作為靈感的上衣則僅售30英鎊（約303港元），預料將最受歡迎。

部分商品的備註十分盞鬼，其中一項售價10英鎊（約101港元）、印有Banksy簽名的噴漆罐，就註明「Banksy雖看似僅把標籤換成簽名，就當作新產品售賣，但事實並非如此」；另有以英國家樂氏麥片的招牌老虎為原型，以其蛀牙倒地的模樣製成地毯，則註有「患有糖尿病的托尼虎（Tony the Tiger）」。