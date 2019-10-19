新德里空氣污染達危險程度　馬拉松選手擔憂

印度首都新德里近日空氣污染情況嚴重，已到達危險的級別，全市被極厚的黃色霧霾籠罩。然而，有逾4萬人準備於下周日（20日）參加由電信公司舉辦的半馬拉松賽事，有選手坦言對空氣質素感到擔憂。

新德里周五（18日）的空氣質素指數（air quality index）達227分，即「非常不健康」的水平。這反映空氣中的微細懸浮粒子（PM2.5）濃度較高。根據世界衞生組織（WHO），人體可接受的空氣質素指數為25。PM2.5可深入肺部及血液循環系統，增加患上呼吸系统疾病、癌症、中風及心臟病的風險。而運動時吸入的空氣污染物，更會比平時多5倍。

新德里一直是世上最污染的城市，當地去年的平均空氣質素指數是135.8。有馬拉松跑手對新德里的空氣污染問題感到擔憂，指過去4年來，當地空氣明顯轉差。過去有不少跑手在空氣污染嚴重的城市參賽時，會戴上口罩及泳鏡，有人甚至中途退賽。

是次新德里半馬拉松賽事的主辦方會噴灑「生態安全」的化學水劑來減少空氣污染物，也會向空中發射Wi-Fi脈衝，以類似磁力的原理，將空氣污染物向不同方向推散。此外，賽道會有醫護人員及醫療設施。