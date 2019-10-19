俄戰略部隊演習落幕　美德即演練應對核戰

全球地緣政治局勢日漸緊張，俄羅斯的戰略核力量實彈演習落幕不久，美國周五（18日）起也舉行涉及戰略部隊的指揮及控制年度演習。面對美俄的軍事角力持續升級，德國與北約盟友正秘密舉行應對核戰的聯合演習，戰時將搭載核武的戰機參與演練。

美國戰略司令部宣布，周五起舉行名為「環球雷霆」及「警惕之盾」的演習，參與部隊隸屬戰略司令部、北美空防司令部及北方司令部。戰略司令部率領的「環球雷霆」重點演練戰略部隊的核戰備力，以阻嚇、偵測及擊敗針對美國及其盟友的戰略攻擊。

「警惕之盾」由北美空防司令部及北方司令部領導，屬於年度本土防禦演習，重點應對以美國本土為目標的攻擊，測試各個國家安全及軍事部門防禦北美洲的準備水平。

另一邊廂，德國傳媒報道，德軍與北約盟友本周起秘密舉行名為「堅定正午」的聯合演習，模擬應對歐洲境內的核戰，以及如何把美國存放在歐洲的戰術核彈，由地庫安全運出並裝載在戰機上；參與演習的部隊包括可投放核彈的德國龍捲風戰鬥轟炸機。

資料顯示，美國在德國、意大利、比利時、土耳其及荷蘭境內存放多枚戰術核彈。本月10日，美國在英國部署4架B52H戰略轟炸機，未知是否與「堅定正午」演習有關。

俄羅斯國防部周二（15日）至周四（17日）期間，舉行大型戰略核力量實彈演習，出動戰略轟炸機及戰略核潛艇，並從海、陸、空全方位發射多枚彈道導彈及巡航導彈。