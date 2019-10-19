威脅取消參選資格　郝爾彬親信警告勿倒戈

英國首相約翰遜為湊夠票通過新協議，決定向部分支持勞工及環境條款的工黨議員埋手。工黨黨魁郝爾彬的親信蘭斯曼（Jon Lansman）為防黨員變節，周五（18日）威脅取消倒戈議員於下屆大選的參選資格。有表明支持約翰遜的黨員直斥，蘭斯曼猶如已故前蘇聯領袖史太林的秘密警察頭目。

蘭斯曼是工黨元老，身兼該黨全國執行委員會（NEC）主席。面對黨內多名議員宣布倒戈，他強硬警告黨員勿背叛工黨，在Twitter聲言：「約翰遜的協議會粉碎全國平民的生活及福祉，工黨議員必須反對。若有人投贊成票，NEC別無選擇，只有以新的、社會主義的候選人於下屆大選取代他們。」

公開表示會倒戈的工黨議員約翰．曼（John Mann）直指，蘭斯曼就像史太林的秘密警察頭目貝里亞（Lavrentiy Beria）。有變節議員指，雖然新協議不完美，但他們要在有協議及災難性的硬脫歐之間選擇，考慮選區意願後決定贊成協議草案。蘇格蘭首席部長施雅晴亦警告工黨議員勿支持約翰遜，否則他們在蘇格蘭「玩完」。