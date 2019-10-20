19大學生闖駐韓大使官邸被扣　美國務院促韓加強保護

南韓首爾19名大學生上周五（18日）闖入美國駐南韓大使哈里斯（Harry Harris）官邸，期間一度高呼反美口號，抗議美方要求南韓補貼美國駐軍費用，事後遭南韓警方扣留。一批左翼學生上周六（19日）在南大門警署集會，要求警方立即放人。美國國務院表示「極度關注」非法闖入事件，敦促南韓加強保護外國使節。

一班大學生當日試圖透過兩把梯子，闖入哈里斯官邸，抗議美國政府要求南韓將明年防衞費分擔金額調升5倍以上。活動期間,有人高呼反美口號，另有人高舉「哈里斯，離開這裏」橫額，事後遭南韓警方扣留。據報，哈里斯當時身處青瓦台，出席由南韓總統文在寅主持的外國大使招待會議。

對於有學生闖入官邸，哈里斯上周五在Twitter回應指，示威者突破住所周圍防線，是首爾近13個月來第二宗闖入事件，又指家中的貓仍然安好。南韓外交部批評學生行動，指任何情況均不容許攻擊或傷害外國使節。至於南韓警方已加派警員在官邸附近巡邏，人數更增至110人，不過至今仍未回應會否正式拘捕被扣留的大學生。