經歷廣島原爆99歲推銷員　破健力士紀錄成最高齡化妝顧問

不少人說女性對美的追求是無止境的。日本廣島市一間大型化妝品公司，就有一名曾經歷廣島原爆、年屆99歲卻仍未退休的女推銷員，她日前更打破健力士世界記錄，成為「最高齡化妝顧問」。她受訪時形容光榮得宛如作夢，並感謝顧客與家人一直支持。

出生在島根縣的福原Kikue雖然已經活了幾乎一個世紀，但其實她在二戰時幾乎成為原爆受害者，當時她身處原子彈爆炸中心外約1.3公里的一間運輸公司，幸而只受輕傷。她逃過大難後結婚，得到邀情後於60年代成為化妝顧問，結果這份工就這樣做了逾半世紀。

由於她與公司簽署的合約表明她是自僱人士，因此沒有退休限制。至於她的工作主要是到顧客的家拜訪、提出美容建議並介紹商品，年齡最大的顧客也已經96歲。

福原的座右銘是「先由自己試用」和「不要強迫別人」，雖然她已很難在沒有拐杖或別人攙扶的情況下行走，但仍堅持每天前往顧客住所拜訪，她的努力令她每月可做成10宗生意，更雙眼發亮地說：「只要還有客戶就會一直做下去。」她更透露自己最大的動力來源是「肉」，因為她喜歡和孫子一起大啖燒肉或涮涮鍋。