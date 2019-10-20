德仁即位儀式在即　學者質疑用公帑違政教分離原則

日皇德仁的即位儀式「即位禮正殿之儀」將於周二（22日）舉行，日本政府已撥出數百萬日圓籌備。而德仁下月亦將舉行「大嘗祭」的感恩儀式，以新收割的穀物進行祭祀。不過，有學者指上述兩項儀式均為宗教儀式，使用公帑違反政教分離的原則。

日本聯合基督教會此前發聲明，直指上述儀式及活動使用公帑並不妥當：「大嘗祭只不過是日本神道教的典禮。」此做法去年也引來包括佛教僧侶和大學教授的300人入稟，其中一名起訴人小市信（暫譯，Koichi Shin）稱，兩項活動的規模和支出龐大，引來的媒體關注亦會對社會有重大影響：「政府撥款予宗教活動，意味政府正在推廣國教。」

文仁親王去年11月亦曾質疑使用公帑是否合適，不過最高法院最終以儀式屬社會傳統，而非宗教活動為由，駁回訴訟。另外數宗相關訴訟的勝訴機會也不大，有聆訊更被安排在儀式完結後才舉行。

法國現代文學教授鵜飼啟（暫譯，Satoshi Ukai）稱，日本神道教在歷史上被用作殖民主義和侵略的根基，因此發起有關訴訟非常重要。不過由於日本皇室在民間的支持度很高，因此有關做法未有在社會捲起太大風波。