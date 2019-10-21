庫族僑民示威聲援同胞　土耳其人踩場爆衝突

土耳其越境攻打敍利亞的庫爾德族後，令雙方關係再度緊張，更影響過百萬名住在德國的土耳其及庫族僑民。雙方一直相安無事，惟本月起各自發起示威聲援同胞，並因政見不同而打鬥，至少5人受傷。德國政府高度關注，惟學者形容該國已成為火藥庫。

上周六，約1.5萬名庫族在德國科隆集會，聲援遠在敍利亞的同胞，數個其他歐洲城市亦有庫族示威。德國西部城市黑爾納上周一（14日）亦有集會，當地的土耳其及庫族僑民「短兵相接」。有土耳其僑民做出具有民族主義色彩的「灰狼手勢」，引起庫族不滿，雙方繼而打鬥。

柏林23歲庫族學生哈利勒負責協調示威，他指現時餘下示威這抗爭手段，又擔心土耳其將徹底摧毀庫族在敍利亞的據點。在柏林駕駛學院工作的土耳其人亞瓦什稱：「為了讓敍利亞家庭重獲自由，我們派士兵送死。」他指在對付恐怖分子方面，總統埃爾多安言出必行。

不過，也有土耳其及庫族僑民希望戰事引起的紛爭盡快平息，43歲旅行社職員韋達特稱：「我每年只返回土耳其一次，我們在這裏的生活很好，所以他們坐下來談判及找出解決方案，讓我們在德國和平共處。」土耳其專家喬普爾表示，雙方的衝突令德國局勢一觸即發。