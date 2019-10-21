世上最古老珍珠出土　8000年前已有人交易

考古學家在馬拉瓦島古村落發現世上最古老的珍珠（小圖）。

阿聯酋考古學家早前在當地發現一顆史前珍珠，估計已有8000年歷史，宣稱為世上最古老的珍珠。阿布扎比當局周日（20日）指出，該顆珍珠證明了人類遠在新石器時代，已開始進行貨物交易。該顆稀世明珠將於下周三（30日）起，於阿布扎比羅浮宮展出。

阿聯酋當局在首都阿布扎比外的馬拉瓦島（Marawah Island）古村落考古時，出土了該國現存最古老的建築物，並在其一處古室的地下發現該顆珍珠。該國文化及旅遊局指，珍珠附近的沉積碳，相信是來自公元前5800至5600年的新石器時代。是次考古還出土了陶器、貝殼製成的珠子、石珠及火石箭鏃等珍貴文物。

文化及旅遊局主席阿穆巴拉克（Mohamed Al-Mubarak）稱︰「在阿布扎比發現世上最古老的珍珠，顯示我們近代的經濟和文化，可遠溯至史前時代。」專家相信，該顆珍珠是與美索不達米亞人，以陶器等物交易所得，估計是作首飾之用。

這顆珍珠被稱為「阿布扎比珍珠」，將在下周三首次於法國羅浮宮分館、阿布扎比羅浮宮的「萬年奢華（暫譯，10000 years of Luxury）」展覽中亮相。