各大報紙刊登被塗黑封面　抗議政府打壓新聞自由

澳洲警方此前因兩宗針對政府的報道而搜查女記者及澳洲廣播公司（ABC）辦公室，引來國內傳媒的反響。澳洲多份報紙周一（21日）以被塗黑的設計為封面，抗議政府打壓新聞自由和以國家安全為由保密資訊。各大電視網絡亦播放廣告，呼籲觀眾關注事件。發起抗議的聯盟提出六大訴求，包括豁免記者受嚴苛的國家安全法所限。

由「有權知道」（Right to know）聯盟發起的抗議活動涉及多間傳媒，《悉尼晨驅報》、《澳洲金融評論報》和《澳洲人報》均刊出文字被掩蓋的封面故事。電視上的廣告向觀眾提出疑問：「當政府隱瞞真相，他們想掩蓋的是甚麼？」澳洲演藝人員工會（MEAA）主席墨菲（Paul Murphy）批評，警方此前的搜查行動是對新聞自由的直接攻擊，形容事件只是冰山一角。

3名記者現因搜查事件或面臨訴訟，一人涉揭露政府考慮監控國民的計劃，另外兩名ABC記者因報道澳洲特種部隊在阿富汗的懷疑戰爭罪行。聯盟亦要求政府改善對公共領域告密者的保護；總理莫里森稱政府「永遠相信新聞自由」，但稱記者亦不能凌駕法律。一個有關新聞自由的調查將於明年向國會報告結果。