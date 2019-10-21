綠色浪潮席捲大選　綠黨躍身成為第4大黨

瑞士周日（20日）舉行的大選結束，結果一如外界所料，右翼瑞士人民黨的得票率雖有所下滑，但繼續成為國會最大黨。綠黨則取得歷史性成績，得票率大增，一躍成為第4大黨，顯示國民日益關注氣候議題，甚至掀起「綠色浪潮」。綠黨主席吕茨（Regula Rytz）表示，結果反映該國政治出現結構性變化；左翼政黨隨即呼籲召集各國舉行氣候峰會。

結果顯示，瑞士人民黨最終奪得25.8%選票，較上屆下跌3.6個百分點；而社會民主黨及自由民主黨則分別取得16.6%及15.3%得票率，成為第二及第三大黨；綠黨則超出預期，共獲13%選票，較上屆大增5.9個百分點。而綠色自由主義黨得票率亦獲得7.9%選票，增加3.3個百分點。

瑞士政治制度強調權力共享，政府內閣的7名成員將由瑞士人民黨、社會民主黨及自由民主黨各佔兩席，最後一席則按照傳統，將由中間派瑞士基民黨取得；總統一職則每年更替。惟綠黨今次以微弱優勢擊敗瑞士基民黨，外界關注能否獨自或聯同綠色自由主義黨，奪去自由民主黨一席。吕茨指出，綠黨是時候進入內閣，認為國家領袖或需展開討論，以「新公式」反映變化不斷的政治優先政策。