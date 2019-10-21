美媒：特朗普考慮敍東留200士兵　或推翻撤軍承諾

美媒周日（20日）引述消息指，總統特朗普正考慮在敍利亞東部留下為數約200人的小分隊，以打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS），並阻截敍利亞政府和俄羅斯部隊覬覦該區的油田。如若特朗普作出決定，這將是他10個月以來第2次推翻全面撤軍的承諾。

《紐約時報》引述美國政府資深官員指，特朗普自上周起已考慮在敍利亞東北部、伊拉克邊境附近留下數百士兵，形容是他傾向的選擇。另有3名政府和國防部官員證實討論過這個選項，相信很有機會留守伊拉克邊境地區，遠離美土協議內的停火區域。此舉的首要目的是阻止IS分子在敍利亞和伊拉克重建勢力，其次是助庫爾德族控制東部油田。

特朗普周日在Twitter表示「我們已確保石油安全」，似是暗示有關計劃的結果。消息指，特朗普需在全國撤軍與消滅IS分子之間平衡，認為上述選項是合理和深思熟慮的方法，以確保地區和美國人的安全。報道又指，土耳其總統埃爾多安本月6日曾致電特朗普，通知已準備跨越土敍邊境；當時特朗普表明這不是好主意，亦未表支持，並在3日後再向埃爾多安發信。

近1000名美軍周日正撤離敍利亞，防長埃斯珀稱，他們將會前往伊拉克北部的基地。軍方官員將在本周向特朗普匯報，詳述計劃和羅列其他反恐措施；特朗普將需作出決定。