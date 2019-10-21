哈利罕談兄弟不和傳聞　認與威廉關係有時緊張

英國哈利王子近日接受獨立電視公司（ITV）訪問，被問及與哥哥威廉王子的關係時，首度承認兩人走不同的路，關係有時會緊張。他又批評傳媒公審他及妻子梅根的行為，稱：「我不會在威逼下捲入那些已殺死我母親的把戲中，並任人欺凌。」

外界一直流傳威廉夫婦與哈利夫婦不和，當哈利被問到此事是否屬實時，他隨即大笑起來。他說：「這角色是一部分、這工作是一部分，這家庭在壓力之下無可避免地會發生一些事。」他表示現時已減少與哥哥見面，因為大家都很忙，但他仍很愛哥哥，大部分傳聞都是無中生有，兄弟之間有親密的時候，也有關係緊張的時候。哈利稱：「我們永遠是兄弟，我們現時走在不同的路上，但我永遠支持他，他也永遠支持我。」

有指哈利不滿威廉不支持他與梅根的關係，甚至曾私下對兩人的戀情表達過擔憂，而威廉之妻凱瑟琳也覺得梅根難相處。哈利夫婦決定搬離與威廉夫婦共住的肯辛頓宮，哈利夫婦更將在明年自行創立新的皇室慈善基金，四人有嫌隙之說更甚囂塵上。但亦有報道指，兩兄弟分家是因為威廉需為成為王儲做好準備，需要有自己的團隊。