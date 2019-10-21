肆虐歐洲　「全球暖化殺手」氫氟化碳　來自中國黑市

中國近年屢被指是生產損害臭氧層化學物的來源，早前有英國環保團體發表報告指出，非法進口到歐盟的氫氟化碳（HFC）地下市場猖獗，對氣候造成前所有未的危害，而這些主要來自中國的黑市HFC，售價低廉，可輕易透過Facebook或eBay訂購。

據英國非政府組織「環境調查機構」（EIA）今年4月發表一份名為「開戶大開」的報告指出，去年進入歐盟市場的HFC總量（對氣候損害程度）相當於1.17億噸二氧化碳，較歐盟規定上限1.01億噸，換言之有相當於1600萬噸二氧化碳的HFC非法流入歐盟市場，而這種被稱為全球暖化殺手的溫室氣體，對大氣的危害相當於4個大型煤電廠、或400萬輛汽車排放的廢氣。專家分析，中國是全球最大的HFC產地。

報告指出，最常用作走私HFC的手法，是將HFC裝入回收得來的舊氣罐中，經陸路從俄羅斯和烏克蘭運往波蘭，或經土耳其運往希臘、克羅地亞和意大利，再從上述國家轉賣到歐盟地區。此外，也有不法分子利用貨櫃大規模走私黑市HFC到歐洲。有境外媒體從德國漢堡市環境和能源部門獲悉，今年以來，漢堡已查獲兩批來自中國的HFC。

報道指，歐盟自去年中以來引入HFC限額，導致供應緊張，HFC價格飆升至正常的8倍，結果導致非法進口的HFC大行其道。有位於德國西部的製冷設備專門店老闆承認曾透過eBay訂購廉價HFC，又指至今仍經常收到來自國內外的製冷劑宣傳電郵。

據知，HFC主要用於空調、冷藏、冷凍設備，在歐洲的主要顧客之一是汽車工業。德國、西班牙、法國、意大利和英國去年共生產近800萬輛汽車。除了必須使用無害替代品的最新車型外，其他車型的空調基本上仍在使用HFC。