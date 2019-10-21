日皇德仁即位儀式明舉行　175國賓客陸續抵達

日皇德仁向國內外宣告即位的「即位禮正殿之儀」，將於周二（22日）下午舉行，屆時國內外有約2000人出席儀式，全國上下萬眾期待。當局正就相關儀式的準備情況，作最終確認。日本首相安倍晉三周一（21日）開始接連與訪日的各國賓客會面，展開「馬拉松會談」。

今次是自今年5月1日的「劍璽等繼承之儀」及「即位後朝見之儀」後，第二場國事級別的即位相關儀式。德仁夫婦周二早上9時會先在皇居內的宮中三殿舉行儀式，德仁將穿上純白的「帛御袍」，王后雅子也會穿上純白的「十二單」傳統服裝。下午1時在松之間舉行的即位禮正殿之儀中，德仁將穿上日皇服裝「黃櫨染御袍」，登上高御座發表即位宣言。

在當晚7時20分舉行的第一場饗宴之儀，德仁則會穿燕尾服，並戴上該國最高等的「大勳位菊花章頸飾」勳章。另外3場宴會將分別在周五（25日）、下周二（29日）及下周四（31日）舉行。由於強烈熱帶風暴「浣熊」正接近日本，料為西日本以至東北地區帶來大雨，亦可能影響即位儀式。

據報道，出席觀禮的賓客中有八成是日本國內人士，包括皇室成員、安倍晉三等主要官員及政客，亦有運動、學術等各界代表人物。外國賓客有約400人，來自175個國家或地區，包括聯合國、歐盟以至多國首腦、皇室成員、祝賀使節等。

安倍晉三周一早上在東京元赤坂的迎賓館，率先與馬爾代夫總統薩利赫舉行會談，其後再晤緬甸國務資政兼外長昂山淑姬、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、烏克蘭總統澤連斯基、西班牙國王費利佩六世等人，這一天將與逾20國的賓客見面。官房長官菅義偉在記者會上表示，這場馬拉松會談將是讓各國進一步了解日本的良機。