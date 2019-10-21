廣告被指洗白日本殖民史　Uniqlo在南韓急下架

日本平價服飾品牌優衣庫（Uniqlo）一個新廣告，以98歲美國時尚人物Iris Apfel為主角，當中「已忘記舊事」的對白在南韓引起爭議，被指摘洗白日本當年在南韓的殖民史，及暗諷二戰時期的慰安婦。Uniqlo周一（21日）表示將把廣告下架，不會在南韓播出。

在該爭議廣告中，滿頭白髮的Apfel與年僅13歲的非裔時裝設計師羅傑斯（Kheris Rogers），手臂勾手臂站在一間洋式房間內閒聊，羅傑斯在尾聲問起對方在少女時代會怎樣穿搭，Apfel回答道：「噢，我的天！我記不得那麼久遠的事了。」但Uniqlo南韓子公司卻稍稍改動了字幕，改為：「我記不得80多年前的事了。」

80年前的1939年，是日本對朝鮮半島殖民統治的末期，很多南韓人憎惡該段慘痛的歷史，一些人反應更特別激烈，尤其近來日韓再度交惡。南韓有網民怒斥：「忘記歷史的國家沒有將來，我們忘不了80年前發生的事，Uniqlo卻拿來開玩笑。」在過去的周末，「Uniqlo，慰安婦」成了南韓一些網站的最熱門搜尋詞之一。

至周一，仍有很多南韓人在Uniqlo分店外舉牌抗議。在南韓有186間分店的Uniqlo，已發聲明否認有關指控，澄清改動字幕只是想凸顯廣告中二人的年齡差距，展現旗下衣服適合「跨世代」。Uniqlo周一再向傳媒重申，該廣告無意暗示殖民統治，已撤下廣告以減低損害。