事件簿︰執法針對傳媒調查　引爆打壓新聞自由風波

澳洲聯邦警察今年較早前以涉嫌違規發表機密資訊為由，搜查新聞集團記者住所及澳洲廣播公司總部，令該國涉嫌干預新聞自由的爭議浮面。至周一（21日），多份報紙以塗黑設計的頭版新聞作抗議，令新聞自由風波再度升溫。

澳洲近期新聞自由爭議一覽︰

4月

●梵蒂岡第三號人物、澳洲籍樞機佩爾涉性侵男童受審，澳洲維多利亞省法庭以為免佩爾另一案件受影響為由，禁止國內傳媒報道其身份及案情。惟多間傳媒仍作出隱晦報道，有部分傳媒人則轉載海外的開名報道。最終有23名記者及15間新聞機構被控藐視法庭、協助及教唆海外傳媒報道該案。

6月

●澳洲聯邦警方先後突擊搜查新聞集團女記者斯梅瑟斯特位於首都坎培拉的寓所，及澳洲廣播公司（ABC）位於悉尼的總部。斯梅瑟斯特被指其2018年一篇報道揭露澳洲政府計劃讓情報人員監控澳洲公民，而ABC則被指洩露軍方2017年在阿富汗涉戰爭罪行的機密文件。

●澳洲警方搜查行動包括地氈式檢查ABC的9000個電腦文件，甚至搜索了斯梅瑟斯特的內衣褲抽屜，警權及言論自由問題引發國內外廣泛爭議。

●ABC、新聞集團及九號娛樂公司高層聯手呼籲業界支持，要求記者可豁免於2012年通過的國家安全法例，並要求向提供消息者加強法律保障。