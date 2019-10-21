崔順實獄中寫永別信　讚朴槿惠清廉愛國

南韓干政風波主角崔順實在獄中向南韓前總統朴槿惠寫的一封長達2頁的「永別信」，近日在社交平台上公開。崔順實強調，朴槿惠是清廉、愛國、純潔的人，又稱這是寫給朴槿惠的「這輩子第一封，也是最後一封信」。

崔順實寫道：「我們這輩子或許不可能再見面，因此給您寫這封信。回首過去，我如果在您就任總統後離開您的身邊，可能不會發生今天的這些事，您可能會成為優秀的總統。即使我當時留下來，也應該像個透明人一樣幫助總統，但沒想到周圍有很多孽緣，連累了總統，所以我現在的每一天都只有悲痛……」

崔順實稱，過去的她確實做了很多錯誤的事，如果有下輩子，絕對不會像這輩子一樣面對總統。她稱會向朴謝罪，直到這輩子結束的那一天。她認為朴槿惠自始至終都沒有錯，她為其「洗白」稱：「在職期間，總統出訪距離達到地球半周。為了國家的利益，她沒有休息天，一直在努力工作。身上沒有一件名牌，只有戴了幾十年的破手錶，皮鞋也是磨破才換。他們卻給這樣一個總統套上了受賄罪。」

報道稱，該信由崔順實的律師鄭俊吉在監獄記錄崔順實的口述後，向朴槿惠轉達。在下款中，崔順實親筆寫道「以上內容均根據我的口述」。崔順實表示，自己寫信的目的是想給朴槿惠和國民表達其心意。

2016年10月，韓媒爆出在崔順實電腦中發現朴槿惠演講稿，並懷疑崔順實曾審閱和修改演講稿，成為干政風波導火線。隨後崔順實被捕並被起訴。2016年11月，崔順實遭檢方控以包括濫用權力等18項罪名。2018年2月，首爾中央地方法院作出一審宣判，崔順實被判處20年有期徒刑。同年8月，首爾高等法院作出二審宣判，維持20年刑期不變。