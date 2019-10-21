Google地圖疑鑽法律漏洞　南韓4成軍事設施曝光

南韓共同民主黨議員朴洸瑥周日（20日）表示，國內有約4成軍事安全設施於Google的衞星地圖曝光，包括其位置、經緯度、結構及附近地區的詳細資料；拒絕公開具體數量。朴洸瑥指出，該批資料對國家造成安全隱憂，認為有必要制定新例，以限制外國企業隨意流通類似資料。

朴洸瑥早前於國防部取得以上資料，可見Google衞星地圖清楚顯示第15特殊任務機聯隊的機場跑道及設施，涉事機場為國家貴賓專用；以及駐有多支空軍的K2空軍基地，當中包括今年接收F-35A戰機的17戰鬥機聯隊、備有KF-16戰機的20戰鬥機聯隊、及空軍軍需和戰鬥司令部等。

根據《信息通訊網法》，南韓禁止流通涉及國家機密的資訊，國內互聯網引擎Naver亦刪除有關資料，惟Google伺服器設於海外，並不受南韓國內法例約束。另外，Google曾為法國一個空軍基地進行部分模糊處理，卻以國際標準為名，拒絕南韓政府同樣要求。朴洸瑥指出，Google既與國內企業擁相同待遇，就應履行相同職責。

Google YouTube 醜聞不絕：