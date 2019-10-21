英美情報部門︰俄黑客騎劫伊朗黑客　借刀發動網攻

英美兩國情報部門經18個月調查發現，一個俄羅斯黑客組織曾入侵伊朗一個黑客組織的電腦系統，「騎劫」系統內的惡意程式植入工具，入侵至少20個國家的學術機構和政府部門，盜取文件或機密資料。此外，捷克警方及情報機關周一（21日）指，已搗破一個經俄羅斯駐布拉格大使館運作的間諜網絡。

英國國家網絡安全中心（NCSC）與美國國家安全局（NSA）周一發表聯合聲明，指他們於2017年，調查英國一個學術機構的電腦被入侵時，發現俄國黑客組織「Turla」入侵名為被指與伊朗政府有聯繫的黑客組織「OiiRig」的電腦系統，並利用其惡意程式嘗試入侵逾35個國家政府和學術機構的電腦。

20個失守電腦大部分位於中東國家，英國一些機構亦「中招」，但伊朗方面似乎全不知情。NCSC主管奇切斯特（Paul Chichester）表示，從沒見過如此精密的網絡行為，又指雖然Turla曾被指與俄羅斯聯邦安全局（FSB）及OiiRig有聯繫，但他不認為是俄羅斯政府方有心向伊朗「栽贓」。

另外，捷克情報機關稱，在布拉格發現的俄羅斯間諜網絡透過電腦伺服器，攻擊捷克及境外的目標，但現時已摧毀該間諜網。當局相信，該間諜網絡是俄羅斯在歐洲國家建立的網絡之其中一部分，獲俄羅斯及俄羅斯大使館的資金支持運作。捷克上月曾指，中國及俄羅斯是捷克網絡安全的最大威脅。