日皇德仁即位儀式即將舉行 由早到晚不乏看點

日皇德仁向國內外宣告即位的「即位禮正殿之儀」周二（22日）下午將在皇宮宮殿舉行，約2000多名來自國內以及約180個國家元首、皇室成員、政府高官等會到場觀禮。這場儀式距離上次上皇明仁即位禮已有約30年，多國重要人物將聚首東京，估計全日由早到晚將有不少看點。

德仁夫婦早上9時會在宮中三殿舉行儀式，德仁將穿上純白的「帛御袍」，而王后雅子則穿上純白「十二單」傳統服裝。正殿之儀將在下午1時在松之間舉行，此時德仁將穿上日皇服裝「黃櫨染御袍」，登上高御座發表即位宣言，而王后雅子則會身穿「十二單衣」站在旁邊「御帳台」。日本首相安倍晉三將宣讀名為壽詞的賀辭，然後高呼3次「萬歲」。

除安倍晉三外，秋筱宮夫婦及其長女真子公主、次女佳子公主等成年成皇室成員也會穿上傳統服裝現身松之間。常陸宮正仁親王則會穿燕尾服到場，惟96歲的三笠宮妃百合子將缺席，而上皇夫婦也不會參加。

至晚上7時20分舉行的第一場饗宴之儀，德仁夫婦和皇室成員將與外國元首等賓客共進晚餐。德仁將身穿燕尾服，而王后雅子會穿上長裙、頭戴后冠。賓客將參觀「高御座」與「御帳台」，欣賞日本舞樂表演。