北韓走私船停靠日本港口逾百次　涉規避制裁

南韓政府以聯合國安理會決議全面禁止北韓產煤炭進口為由，從去年8月起禁止多艘船隻入港。日媒周日（20日）指，這些北韓船隻在措施出台後至少26次停靠了日本各地港口，若算上南韓禁止入港前的次數，停靠日本港口的次數超過100次。

南韓以冒充俄羅斯產將北韓產煤炭運入等為由，禁止違規的10艘船入港。共同社對日本民間公司的船舶追蹤數據和海上保安廳資料統計，指在聯合國決議案後，該10艘船中有8艘曾停靠日本港口。而在南韓禁令後，有6艘停靠了日本港口，包括1艘更改了船名和船籍，進入了北海道、新潟、秋田港口。

首相安倍晉三在6月的美日首腦會談上確認完全履行聯合國決議，但實際情況顯示，涉嫌參與作為核與導彈開發資金來源的煤炭走私的船隻自由出入。這些船隻可能在靠港前後前往俄羅斯及中國，假裝產地是北韓以外的國家等來逃避制裁，違規交易中可能使用了日本港灣。

日本官房長官菅義偉周一（21日）表示，相關部門實施船內檢查，未發現北韓產煤炭運入以及違反日本法律情況。惟曾擔任聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組成員的古川勝久指，北韓隱瞞走私混入商業活動，憑常規檢查很難辨認違規。