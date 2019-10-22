德仁即位禮：繼位儀式耗資逾160億日圓　大增30%

日皇德仁的即位儀式「即位禮正殿之儀」周二（22日）舉行，一度被質疑使用公帑違反政教分離原則。日媒引述數據指，整個皇位繼承儀式包括上年度及本年度預算，總計逾160億日圓（約12億港元），比上次平成交替之時增加約30%，或受消費稅上調、物價和人工上漲等因素影響。

報道指，政府已盡量通過簡化儀式省下11億日圓（約7951萬港元），但費用仍比明仁即位時增約37億日圓（約2.7億港元）。其中以外國賓客留日費用居首，是上次的逾5倍，達50多億日圓（約3.6億港元）。部署近2.6萬警員等警備費用則花逾38億日圓（約2.7億港元），但基於籌備東奧等考量，這方面的經費已較上次減少15多億日圓（約1.1億港元）。

另外，政府視作國事活動進行的「即位禮正殿之儀」佔17多億日圓（約1.2億港元），饗宴之儀花逾4.6萬日圓，日皇伉儷巡遊的「祝賀御列之儀」逾2000萬日圓（約145萬港元）。而不被列入國事活動的「大嘗祭」等皇室儀式費用花21億多日圓（約1.5億港元），比上次減少9000多萬日圓（約651萬港元）。