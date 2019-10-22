「變得後生又虔誠」　年長男潮興染橙鬍鬚

隨年齡增長，頭髮會變白，很多愛美的人會選擇染髮。孟加拉的年長男士最近認為光染頭髮並不足夠，開始為花白的鬍鬚染色，希望顯得更青春，同時藉此表達對宗教的虔誠。他們紛紛將鬍鬚染成燦爛奪目的橙色，與夕陽互相輝映。他們認為即使已達夕陽之齡，依然可以充滿活力。

走在首都達卡的街頭，隨處可見將鬍鬚染橙的男士，有人的鬍鬚更被染成從棕紅至橙黃色的漸變色系，令整個城市頓時充滿藝術感。當地時裝雜誌記者表示，橙鬍鬚已成孟加拉的潮流，男士都從雜貨店中購買棕紅色植物染劑來染鬍鬚。

60歲的街市搬運工人米亞（Abul Mia）表示：「我很喜歡（橙鬍鬚），我家人都說我染鬍鬚後變得更年輕及英俊。」50多歲的巴沙爾（Mahbubul Bashar）被問起自己的新鬍鬚顏色時，自信地笑道：「我兩個月前開始染鬍鬚，我很喜歡。」有髮型師稱，自從橙鬍鬚的潮流興起後，更多男士光顧理髮店，有人每星期也來染鬍鬚。

達卡大學社會學教授卡恩（Monirul Islam Khan）指，愈來愈多人染鬍鬚，顯示孟加拉社會對回教愈來愈虔誠。有些宗教文本記載，先知穆罕默德也有染鬍鬚及頭髮。有民眾坦言，神職人員曾向他提及此事，他於是決定跟從先知穆罕默德的做法。