德仁即位禮：民眾冒雨守候　冀日皇成為好榜樣

日皇德仁周二（22日）舉行的即位儀式遇着下雨天，原定的巡遊亦因早前颱風海貝斯吹襲而被迫押後至下月10日，有民眾大感掃興，亦有人不畏傾盆大雨在皇居外見證，並以手機觀看直播，親耳聆聽宣告儀式告一段落的禮炮巨響，希望即使看不到也能感受氣氛。

51歲的田中恭子（音譯）稱：「作為一個日本人，我覺得這是一個歷史性的時刻。我希望日皇夫婦能循前人軌迹，成為日本人民的好榜樣」。專程由名古屋去到東京的70多歲婦人安田早苗（音譯）表示，雖然之前得知巡遊已取消，但仍決定必須到來；她表示想進去皇居看，不知道已關閉，但仍然十分開心。

由仙台到東京的78歲男子八沼秋一（音譯）則表示︰「今天是對新日皇和皇后一個重要日子。我感到德仁跟之前的日皇與我們更接近，希望他能傳遞和平訊息。」63歲婦人國方通世（音譯）道︰「我知道日皇和皇后在裏面，來到希望感受氣氛。日皇夫婦都很國際化，皇室要翻開新一頁。」另一方面，未來會否出現女性日皇亦受到萬眾關注。

儘管皇室慶典舉行在強颱海貝思造成的餘波未消、其他風災威脅近在眼前之際，頗為人詬病，惟亦有民眾認為天皇伉儷是災民的心靈支柱。曾經歷東日本大地震的67歲伊東明前年11月曾與德仁夫婦對話，憶述他們專注聽他訴苦，表現溫柔和熱誠。