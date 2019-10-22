試圖干擾美大選　Fb封俄羅斯伊朗4用戶網絡

美國社交網巨擘Facebook（Fb）周一（21日）公布，旗下社交網Instagram（Ig）封鎖1個來自俄羅斯和3個來自伊朗的用戶網絡，懷疑企圖干預2020年美國大選和其他政治議題，部分針對總統特朗普及前副總統拜登等。

Fb指，其中一個被封鎖用戶網絡與俄羅斯互聯網研究機構（IRA）有關，該機構被指曾干預2016年美國大選。該用戶網絡利用50個Ig帳號和1個Fb帳戶，吸引近24.6萬個追隨者，近六成是在美國。另外來自伊朗的用戶網絡則利用逾100個黑客利用被入侵或假帳戶，針對美國及北非使用法語的用戶；部分帳戶更會重新編排伊朗國家通訊社的報道，對象為拉美國家的用戶。

網絡安全政策主管格萊謝爾（Nathaniel Gleicher）指，該些用戶網絡的行動目標在於美國輿論，所涉及的政治話題均具爭議，並會對選舉產生影響，但無法確實知道他們有甚麼目的。Fb透露，來自俄羅斯的最早帳戶可追溯至今年1月，而運作發展似乎仍不成熟，此前仍專注在建立群眾，亦即展開操縱前的首要工作。

Fb委託的社交媒體分析公司Graphika指，該些帳戶所分享的信息，多數是抄襲並複貼包括美國專家在Twitter上撰寫的真實評論，或顯示他們圖掩蓋語言缺陷。Fb同時宣布加強防範措施，包括標記一些受外國政府控制的新聞機構，讓用戶自行判斷，並保護候選人免受黑客攻擊。