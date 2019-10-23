土俄議定聯合巡邏敍北邊境　埃爾多安：歷史性協議

土耳其與敍利亞東北部庫爾德族之間的停火限期，在香港時間周三（23日）凌晨3時屆滿，庫爾德族和美方官員在限期屆滿前數小時已表示，庫族部隊已滿足了停火條件，完全從土敍邊境撤出。而土耳其總統埃爾多安及俄羅斯總統普京周二會在索契會談後，擬訂日後雙方聯合巡邏土敍邊境，埃爾多安形容這是一個歷史性協議。

埃爾多安與普京會晤後宣布，雙方同意在當地時間周三中午（香港時間周三下午5時）起之後的150小時內，確保庫族部隊從土敍邊境後撤30公里，土耳其軍隊的在敍利亞境內的軍事活動，會限制在距敍土邊境的30公里範圍；俄方會派出軍警，敍利亞亦會派出邊境防衞隊參與，以確保庫族部隊及武器均撤離該區域。

而當庫族部隊完全撤離之後，土耳其和俄羅斯會聯合巡邏兩個寬10公里地帶，該兩個地帶毗鄰土耳其「和平之泉」行動區域的東邊與西邊，庫族部隊人員和武器將撤離該區域。土俄兩國並同意，敍利亞東北部現由土耳其控制的地帶維持現狀。

在停火限期結束前數小時，庫族官員稱部隊已從泰勒艾卜耶德及拉斯艾因之間的一段120公里長的地帶撤走，不過土耳其軍隊在該地帶以外仍進行軍事行動，擄走來自艾因阿拉伯的15名村民，並且仍繼續推進。而美國方面則表示，如果土耳其方面尊重停火協議，會在限期屆滿之後銷對土耳其的制裁。