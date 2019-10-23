下議院否決快速通過脫歐法案　約翰遜如期脫歐計劃再受挫

英國下議院周二（22日）投票否決首相約翰遜希望在3天內通過《脫歐協議法案》的時間表，約翰遜已表明暫停脫歐立法，他希望在10月31日如期脫歐的計劃幾可確定無法實現。約翰遜早前曾揚言，一旦時間表遭到否決，而歐盟亦同意延遲脫歐，他將會提前大選。

下議院以329票贊成、299票反對，通過讓《脫歐協議法案》進行二讀，但最終以308票贊成、322票反對，否決政府希望3天內讓該法案在下議院通過的時間表。在時間表遭否決後，約翰遜表示他會暫停脫歐立法，並會繼續與歐盟其餘27國領袖磋商是否讓英國延遲脫歐的事宜。約翰遜重申，他不想英國延遲脫歐。

投票結果表明，下議院議員都希望有更多時間審議複雜的脫歐立法問題。無論如何，現在幾乎可以肯定，約翰遜無法如願在10月31日讓英國在有協議下脫歐。他面臨兩個選擇，其一是多給議員至少數星期時間以審議脫歐法案，其二是推動提前大選，但先決條件還是歐盟先要同意英國延期脫歐。歐盟委員會表示，歐洲理事會主席圖斯克正就英國延期到明年1月31日脫歐的請求，諮詢歐盟各國領袖。