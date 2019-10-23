金正恩批金剛山政策大錯特錯　下令拆除韓製設施

北韓領袖金正恩近日巡視金剛山時，下令拆除當地所有南韓設施，並以北韓方式重建。分析認為，這預示朝方將對美韓採取更強硬政策。另外金剛山旅遊項目為北韓已故領袖金正日的重大決策之一，金正恩公開批評有關項目等於批評其父，做法罕見。

北韓多間官媒周三（23日）報道，金正恩早前在夫人李雪主、胞妹金與正、勞動黨統一戰線部部長張金鐵及外務省第一副相崔善姬等人陪同下，視察金剛山。他強調金剛山是北韓的領土，當地旅遊業不應由南韓控制，因此要求拆除南韓在當地所建的觀光設施，並以北韓方式重建。

他指將這個景點視為南北韓關係象徵是錯誤的觀念，並形容當地的高城港、海金剛酒店等韓方承建設施，沒有民族特色及嚴重缺乏建築美感，批評有關負責人讓出旅遊勝地換取利益的政策犯了嚴重錯誤。

惟金剛山旅遊項目為金正日執政時期推動，此舉被視為金正恩公開批評父親。韓聯社分析指，金正恩宣布拆除韓方設施，意味對韓方以對朝制裁等為由不推進項目的做法大失所望；他近期騎馬登白頭山，也預示將對美韓採取強硬政策。

金剛山旅遊區位於北韓東部沿海軍事分界線附近的朝方一側，是北韓境內首個正式對南韓開放的旅遊地。在北韓政府支持下，金剛山旅遊項目於1998年11月開始啟動，由南韓現代集團與朝鮮方面合作營運。2008年7月11日，一名南韓女子在金剛山旅遊區附近軍事禁區被北韓士兵開槍打死，南韓方面因此中斷了旅遊項目。