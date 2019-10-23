22歲仔當飛行教練被解僱　8年後擁全國最大飛行學校

澳洲一名印度裔青年自小夢想成為機師，他在18歲考獲飛機駕駛執照，22歲就在飛行學校當教練。一次他向飛行學校老闆提出經營上的建議時惹怒對方，結果被解僱。他在逆境之中不斷發奮，終創立全澳洲最大的飛行學校，擁有6600萬澳元（約3.6億港元）資產，今年更登上澳洲青年富豪榜第51位。

現年30歲的霍哈尼（Neel Khokhani）於16歲時隨家人移民澳洲，一直以成為機師作人生目標，一次與飛行學校老闆的聚會，成了他飛行夢的一大挫折。當時霍哈尼得悉歐洲推出了更小巧、更便宜及更有效率的飛機，要求老闆考慮更換學校的飛機。怎料老闆說：「如果你認為你比我更懂得經營飛行學校，你就自己開一間吧！」其後，霍哈尼就變成了失業人士。

霍哈尼當時的存款只有5000澳元（約2.7萬港元），擔心無法應付生活。他決定在團購網站上出售由他教授的飛行課程，後來光顧他的人愈來愈多，他更成功透過眾籌網站買了第一架飛機。他其後在墨爾本創立了飛行學校，現時在悉尼及本迪戈也有分校，共有逾500名學生。

霍哈尼表示：「在過去8年來，我的最大得着是不要放棄。」他坦言，曾多次覺得很沮喪，全靠妻子的開解他才能挺過來。