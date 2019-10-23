獅航空難遺屬聽取最終報告　客機設計缺陷肇禍

印尼獅子航空一架編號JT610的波音737MAX-8客機，去年10月29日發生空難。印尼國家運輸安全委員會周三（23日）向死者家屬發表最終報告，指出客機墜毀的原因是其設計及機件有缺陷，以及機長缺乏如何處理控制系統故障的指引。

國家運輸安全委員會在首都雅加達，以幻燈片形式向空難死者家屬匯報，總結出防止失速的「機動特性增強系統」（MCAS）軟件是「影響因素」。報告指，該基於錯誤假設而獲批准，但因依賴單一攻角感應器而出現弱點；又批評該客機的認證程序。

報告指出，客機上的替代感應器沒有恰當調校，而有關錯誤沒被偵測到，在缺乏MCAS的相關指引下，機長難以應對系統的自動化操作。缺乏相關文件紀錄，亦令維修及機長採取正確行動應對事故變得更困難。當局將於本周內對外發表有關報告，有指最早將於周五（25日）發表。

在737MAX-8客機接連發生空難以來，美國飛機製造商波音首次有高層離職。波音周二（22日）宣布，自2016年11月任波音商用飛機部門總裁的麥克亞力斯特（Kevin McAllister）離任，由此前任波音全球服務部門總裁的狄爾（Stan Deal）接替。