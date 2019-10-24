產前照4次超聲波看不出　孕婦誕下無臉嬰　醫生疏忽罰停牌

葡萄牙一名孕婦在本月初誕下了一名無臉的男嬰，震驚全國，而為這名孕婦做了4次超聲波檢查的婦產科醫生在周二（22日）裁定疏忽，被罰停牌半年。

男嬰羅德里戈（Rodrigo）本月7日在塞圖巴爾（Setubal）一家醫院出世時，人們才驚見他原來沒有眼睛和鼻子，亦缺去部分頭骨。這不幸的消息成了報章頭條，羅德里戈的父母亦向醫務委員會投訴。

案情指，涉事醫生卡瓦略（Artur Carvalho）在塞圖巴爾的私家診所為案中孕婦做產檢，他為孕婦做了3次規定的超聲波檢查之後，都沒有指出胎兒出問題。到孕婦懷胎六月時要求多做一次超聲波檢查，結果顯示胎兒可能有不正常，但卡瓦略最後仍聲稱沒有問題。羅德里戈出生後，到現在仍未出院。

醫委會調查羅德里戈的個案後，在周二一致裁定罰卡瓦略停牌半年。卡瓦略本身已有前科，自2013年以來曾被投訴過6次。羅德里戈的阿姨在受訪時說，卡瓦略曾辯稱當胎兒的臉部貼着母親的腹部時，超聲波檢查有時會看不到胎兒的整張臉。