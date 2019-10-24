傳歐盟原則上同意英國脫歐再延期　惟限期未定

英國首相約翰遜周二（22日）在下議院遭挫敗之後，英國幾乎已確定無法在10月31日限期前脫歐。周三（23日）有消息指，歐盟各成員國原則上已同意讓英國延遲脫歐，但日期尚未定出。

一名沒有透露姓名的歐盟官員，在歐盟27個國家的大使於布魯塞爾開會後稱，所有與會者都認為需要作出延期，以免英國「硬脫歐」，但延遲多久仍在商討中。

歐洲理事會主席圖斯克建議歐盟各國將英國脫歐期限期延後3個月至明年1月31日，但以法國為主的一些成員國則希望延期更短的時間，以利於約翰遜能夠在下議院快速通過脫歐協議。

歐盟各國大使會在周五（25日）再次開會，據報各成員國都很希望能夠在本周作出書面決定；然而一旦無法達成共識，則將會在下周一召開歐盟緊急峰會商討。

英國脫歐前景未明之際，維珍集團創始人布蘭森（Richard Branson）周三在以色列出席業務宣傳活動時，形容英國脫歐是自第二次世界大戰以來，英國和歐洲的「最悲痛事件」。他說2016年公投前選民都被誤導，如有機會再投票，英國選民定會選擇留歐。