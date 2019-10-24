有毀滅證據之嫌　法院批准逮捕曹國妻子

貪腐醜聞纏身的南韓前法務部長曹國早前壓力下辭任。首爾中央地方法院周四（24日）凌晨發出逮捕許可，批准逮捕曹國的妻子、東洋大學教授鄭敬心，檢方最長可扣留鄭敬心20天，再對其提出檢控。

鄭敬心涉嫌在子女實習升學等材料上造假，並參與運作私募基金。檢方指周三（23日）在法院辨論，指鄭敬心作為青瓦台幕僚的妻子，不當地利用高級公職人員社會地位，犯罪性質惡劣且影響重大；而且她在私募基金運作的嫌疑中等同於主謀。

辯方則否認相關指控，指鄭敬心是否涉嫌造假仍未有結論，而私募資金指控則是檢方誤認事實。法院最終表示，鄭敬心涉及的罪行有部分被查清，而且憂慮鄭敬心會毀滅證據，有必要將她逮捕。

鄭敬心被捕後，檢方勢傳召曹國協助調查，因曹國很可能知曉妻子犯罪。妻子去年初借用他人名義購買股票，資金部分是來自曹國帳戶；曹國當時為青瓦台民政首席秘書，根據《公職人員倫理法》二人均不可進行直接投資。另外，曹國2名子女在首爾大學公益人權法中心實習的證明涉嫌造假，因他當時隸屬該中心，檢方很可能對其展開直接調查。