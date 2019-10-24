華裔妻被指當中國間諜 　前情報官被控非法取得機密

澳洲警方周四（24日）表示，該國前情報官員尤倫（Roger Uren）涉嫌在未經授權下，從工作場所取走及保留機密情報資訊，違反機密法。尤倫之妻嚴雪瑞，被指與澳門房地產發展商吳立勝一同行賄聯合國大會已故前主席阿什，以獲取商業投資支持，在2016年被美國曼哈頓聯邦法官判處監禁20個月。

警方上周拘捕尤倫，並控告他29項違反情報服務法下未授權處理機密材料罪，每項控罪最高監禁3年。案件周三（23日）在首都領地裁判法院過堂，尤倫獲准保釋，案件明年2月5日再審。總檢察長波特（Christian Porter）指出，當局獲他授權提出檢控。

澳洲安全情報組織（ASIO）在2015年採取行動，於尤倫位於坎培拉的寓所檢獲一批機密文件。當局從未披露有關文件內容，但有澳媒指執法人員發現當中包括2002年前、澳洲政府的高度機密文件，包括西方機構了解中國在海外情報業務的詳細情況。

尤倫之妻嚴雪瑞為「全球可持續發展基金會」前行政總裁，她涉嫌曾向中美洲國家安提瓜前駐聯合國大使阿什，提供逾450萬港元賄款，換取阿什及安提瓜政府為多名中國商人提供便利。此外，嚴雪瑞曾為澳洲籍華商周澤榮工作，與澳洲政客保持良好關係，包括前總理霍克和陸克文。ASIO懷疑她是中國間諜。